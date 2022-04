Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 23 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

23 Nisan 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

PUTIN 5 ŞARTI KABUL ETTIRMENIN PEŞINDE! GECE YARISI ZELENSKI'YE SESLENDI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 59 gün geride kaldı. Son olarak Rusya cephesi, stratejik bakımdan çok önemli görülen Mariupol'u ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Putin de savaşın başındaki taleplerinden vazgeçmiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşebileceğini belirten Putin, gece yarısı yaptığı açıklamada daha önce de dile getirdiği 5 şartı yeniden öne sürdü. Putin'in şartları arasında Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması da var.

SURVIVOR'DA KRIZ! YARIŞMACILARIN GIZLICE YEMEK YEDIĞINI ÖĞRENEN ACUN ILICALI'DAN ILGINÇ CEZA

Yeni takımların oluştuğu Survivor All Star'da yemek krizi çıktı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Adem'in kural ihlali yaparak takım arkadaşlarına yiyecek bularak yedirdiğini söyledi. Yaptığını itiraf eden Adem de "Erzak arabasının kapısı açıktı içinde dolmaları görünce dayanamayıp aldım" dedi. Adem'in rahat tavırlarından rahatsız olan Ilıcalı da dolma yiyenlere ceza vererek "Karşı takım kaybettiği zaman sizin yemek ödülünüzü yiyebilir. Hakkaniyetli olan budur" dedi.

YUNANISTAN BAŞBAKANI, AYASOFYA'NIN KAPISINDA YAŞANAN TAHRIBAT IÇIN UNESCO'YU ARADI

Ayasofya Camii'nin tarihi İmparator Kapısı'nda meydana gelen tahribat günlerdir konuşuluyor. Tahribat onarıldı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'den "Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir" açıklaması yapıldı. Tarihi kapıyla ilgili son adım Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'ten geldi. Miçotakis, konuyu UNESCO Direktörü Audrey Azoulay ile görüştü.

İÇ ÇAMAŞIRLI KLIBIYLE ÇOK KONUŞULAN ALEYNA TILKI, BU KEZ YATAK ODASI POZLARIYLA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Take It Or Leave It isimli şarkısı yayınlanan Aleyna Tilki, parçanın klibinde dakikalarca iç çamaşırıyla odasında dans ettiği görüntüleri magazin gündeminde çok tartışılmıştı.

Son şarkısının klibinde iç çamaşırlı sahneleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yatak odası pozlarını paylaştı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz..