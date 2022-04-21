Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 21 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUSYA, KITALARARASI BALISTIK FÜZE TESTI GERÇEKLEŞTIRDI! ABD'DEN JET HIZINDA AÇIKLAMA GELDI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15:12'de, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Plesetsk Uzay Üssü'nden yaptığı fırlatma ile Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

ÜNLÜ TARIHÇI İLBER ORTAYLI AYASOFYA'NIN KAPISININ TAHRIP EDILME NEDENINI SÖYLEYIP, SERT ÇIKTI

86 yıl sonra ibadete açılarak Müslüman aleminde büyük bir sevinç yaratan Ayasofya Cami'sinin kapısının tahrip edilmesi, büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan olayla ilgili bir yorum da ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan geldi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Cami'sinin kapısının tahrip edilmesiyle ilgili konuştu. Ortaylı, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" dedi.

HAKAN PEKER, 19 YAŞ KÜÇÜK YENI SEVGILISIYLE SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDI

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı. Uzun bir süredir ortalarda görülmeyen sevilen sanatçı, yeni aşkıyla gündeme geldi.

90'lı yılların sevilen sanatçısı Hakan Peker, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Peker, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden aşkını öpücüklere boğdu.

A MILLI TAKIM'I ŞAHA KALDIRACAK GOLCÜ İSVIÇRE'DE BULUNDU! İŞTE YENI BURAK YILMAZ

Avrupa'daki Türk gençleri izlemeye devam eden A Milli Takım'ın son olarak gündemine aldığı isim heyecan yarattı. İsviçre ekibi Lausanne Sport forması giyen Zeki Amdouni'ye milli formayı giydirmek için girişimlere başlayan A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, 21 yaşındaki golcünün 2 gol atarak yıldızlaştığı maçı tribünden takip etti.

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, İsviçre Ligi'nde mücadele eden Lausanne Sport'un golcüsü Zeki Amdouni'yi Türkiye'ye kazandırmak için girişimlere başladı. 21 yaşındaki golcünün 2 gol attığı Lausanne Sport'un Lugano'yu 4-1 yendiği maçta tribünde olan Koçak, futbolcuya tam not verdi.

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