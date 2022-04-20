Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 20 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 20 Nisan 2022 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sığınmacılarla ilgili tartışmalara katılarak dikkat çekici ifadeler kullandı. Bahçeli, "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ülkelerine bayram için giden sığınmacıların geri gelmelerine gerek yoktur." sözlerine yanıt verdi. Soylu, "Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. "En önemli toplantılarından birini" yapacak Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar alınacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle bugün "En önemli toplantılardan birini" yapacak. Maske zorunluluğun tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağının belli olacağı toplantıda koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.
Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi şubat ayında ilk bölümüyle Show TV'de izleyiciyle buluştu. Ancak büyük umutlarla başlanan diziden kötü haber geldi.
Show TV'nin iddialı dizileri arasında gösterilen Oğlum'un ekran macerası kısa sürdü. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizi önümüzdeki günlerde final yapacak.
Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. İstedikleri haklara ulaşamayan sağlık çalışanları çareyi iş bırakma eylemi yaparak arıyor.
Kamu sağlık sendikası Hekimsen, doktorların mayıs ayında 6 gün iş bırakacaklarını duyurdu. Sosyal medyada yapılan açıklamada 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde hekimlerin iş bırakacağı belirtilirken "Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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