Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 19 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

19 NİSAN 2022 Salı TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RONALDO OĞLUNU KAYBETTİ

Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo, evlat acısı yaşadı. Portekizli star ve sevgilisi Georgina Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla acı haberi duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun yaşama gücü veriyor" ifadeleri yer aldı.

CEP TELEFONUNDA ÖTV MATRAHLARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara cep telefonunda özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matrah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

ECE RONAY'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemik nedeniyle adı magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir'den ilk çocuğuna hamile kaldığını duyurdu. Şu sıralar 7 aylık hamile olan ünlü isim, sosyal medyayı da aktif kullanmayı ihmal etmiyor.

Şu sıralar 7 aylık hamile olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Instagram hesabından paylaştığı hamilelik pozları çok sayıda beğeni aldı. Hayranları Ronay'ın fotoğraflarına yorum yağdırdı. Ronay, küçük bir takipçisi tarafından gelen yoruma ise sert çıktı.

İSPANYA FUBOLUNDA SKANDAL

İspanya Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin sahibi olduğu şirketin aracı olarak komisyon aldığı ortaya çıktı. Pique ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar İspanya'da, ardından tüm dünyada manşetleri süsledi

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