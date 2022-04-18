Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 18 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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DEMET AKALIN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜZİK YASAĞININ KALDIRILMASINI RİCA ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında hayata geçirilen saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili ricada bulundu. Sosyal medyadaki açıklamasında Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım" dedi.

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ'DEN MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: KILIÇDAROĞLU HAK EDİYOR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayının kim olması gerektiğine dair konuştu. Destici, "Millet İttifakı'nın 6 partisinin de Cumhurbaşkanı adayı farklı. Dolayısıyla bir isim üzerinde uzlaşmaları kolay değil. Bunun için açıklayamıyorlar, seçim dönemine bırakıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını en çok hak eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

GALİP ÖZTÜRK'ÜN KURDUĞU METRO TURİZM VE MEPET SATIŞA ÇIKARILDI

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi üzerine 2018 yılında Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk'ün kurduğu şehirler arası otobüs firması Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET satışa çıkarıldı.

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ KARAR YOLDA! SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞME KALDIRILIYOR

TFF ve MHK'deki istifaların ardından Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Futbol programında dile getirilen iddia sonrası yorumcu Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi." ifadelerini kullandı.

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