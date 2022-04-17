Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 17 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

17 NİSAN 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CHP SEÇİM ANKETLERİNİN ORTALAMASINI ALDI, SONUÇLAR ŞAŞIRTTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla seçim hazırlıklarını sürdüren partiler anketlerle oy potansiyellerini ölçüyor. Bu kapsamda kendi anketini yaptıran CHP'nin oy oranını Genel Başkan Yardımcısı Salıcı canlı yayında açıkladı. Salıcı, AK Parti'nin yüzde 30, CHP'nin yüzde 28 bandında olduğunu söylerken Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu ifade etti. Salıcı ayrıca, anketlerin ortalamasında AK Parti'nin yaptırdığı anketin de yer aldığını söylemesi dikkat çekti.

FRANSA'DA GÜNDEM BAYRAKTAR TB2

Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya, Suriye gibi savaş bölgelerinde gösterdiği üstün performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2 SİHA'larıyla ilgili Fransa yeni bir adım atıyor. Fransız ordusunun gelecekte yüksek yoğunluklu çatışmalarda başarısız olmaması için senatoda Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildi.

ZELENSKİ, BLAÇOYU AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, düzenlenen bir basın toplantısında Mariupol şehrindeki saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Ruslar Mariupol'den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Mariupol'deki askerlerimize direnişleri için minnettarız. Berdyansk limanından taliye gerçekleşmesi konusunda anlaşmıştık ancak Rusya müsaade etmiyor. Askerlerimizle her gün iletişim halindeyiz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Askerlerimiz en önemli vazifelerden birini yerine getirdiklerini biliyorlar" dedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti" dedi.

DORTMUND, 14 DK'DA 5 GOL ATTI

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi. Ev sahibi ekip 14 dakikada bulduğu 5 golle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda Haaland'ın 6. golü attığı maçta 81. dakikada Baku skoru belirleyen isim oldu.

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