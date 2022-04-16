Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 16 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

16 NİSAN 2022 PAZARTÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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SON SEÇİM ANKETİNDE SÜRPRİZ SONUÇLAR

Türkiye'de siyaset gündeminin hareketli bir hal almasının ardından anket sonuçları da her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, HALK TV ekranlarında, yapmış oldukları son seçim anketinin sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre AK Parti yüzde 32 ile birinci sırayı alırken, CHP yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı. Son dönemlerde anket şirketlerine yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen Devlet Bahçeli'nin partisi MHP ise yüzde 7'de kaldı.

BAKAN KİRİŞÇİ SIVI YAĞ STOKLARINI PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, "Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun" dedi.

İPHOE KAMPAYASINDA İZDİHAM OLDU

Ankara Keçiören'de bir mağaza, açılışa özel indirim yapacağını açıkladı. İndirimli ürünler arasında İPhone telefonunun da yer alacağını duyan vatandaşlar, ucuza İphone alabilmek için sahur vaktinde mağaza önünde sıraya girdi. 12 bin liralık İPhone modelini 9 bin liraya almak için mağazaya akın eden vatandaşlar arasında zaman zaman kavgalarda yaşandı. Ucuz İPhone alanlar ise halinden memnun bir şekilde mağazadan ayrıldı.

HADİSE 250 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

2012 yılında ünlü bir e ticaret markasıyla anlaşan Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün markasına ait kıyafetlerin tanıtımını yaparak sözleşmeyi ihlal etti. Hadise ile sözleşmeyi fesheden firma, şarkıcıya 250 bin euro'luk cezai şartın tahsili için dava açtı. Mahkeme, firmaya karşı açtığı iki davayı da kaybeden Hadise'nin 250 bin euro'yu yıllardır biriken faiziyle ödemesini hükmetti..

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