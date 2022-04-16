Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 16 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 16 Nisan 2022 Pazar gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Türkiye'de siyaset gündeminin hareketli bir hal almasının ardından anket sonuçları da her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, HALK TV ekranlarında, yapmış oldukları son seçim anketinin sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı.
İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre AK Parti yüzde 32 ile birinci sırayı alırken, CHP yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı. Son dönemlerde anket şirketlerine yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen Devlet Bahçeli'nin partisi MHP ise yüzde 7'de kaldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçek yağı ve şeker stoklarıyla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, "Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun" dedi.
Ankara Keçiören'de bir mağaza, açılışa özel indirim yapacağını açıkladı. İndirimli ürünler arasında İPhone telefonunun da yer alacağını duyan vatandaşlar, ucuza İphone alabilmek için sahur vaktinde mağaza önünde sıraya girdi. 12 bin liralık İPhone modelini 9 bin liraya almak için mağazaya akın eden vatandaşlar arasında zaman zaman kavgalarda yaşandı. Ucuz İPhone alanlar ise halinden memnun bir şekilde mağazadan ayrıldı.
2012 yılında ünlü bir e ticaret markasıyla anlaşan Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün markasına ait kıyafetlerin tanıtımını yaparak sözleşmeyi ihlal etti. Hadise ile sözleşmeyi fesheden firma, şarkıcıya 250 bin euro'luk cezai şartın tahsili için dava açtı. Mahkeme, firmaya karşı açtığı iki davayı da kaybeden Hadise'nin 250 bin euro'yu yıllardır biriken faiziyle ödemesini hükmetti..
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