Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 15 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

15 NİSAN 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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MASKELERİ ATIYORUZ! BAKAN KOCA'DAN HEYECANLANDIRAN SÖZLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısında maske konusunda önemli kararların alınacağını açıkladı. Koca, "En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak. Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmadı. Bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Yine tekrar ediyorum 'En kötü günlerimiz geride kaldı." dedi.

ERDOĞAN: E TİCARET SİTELERİNE SINIRLAMALAR GETİRİYORUZ

Esnaf ve sanatkâr camiası ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Fiyatları haksız şekilde yükselterek fahiş kazanç peşinde koşanlara cezaları artırıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, e-ticaret platformlarıyla ilgili olarak "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve finalin şifresiz yayınlanması kararını aldı. Buna göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan karşılaşmaların şifresiz olarak TV8 ya da TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

SİNAN AKÇIL VEMÜGE ANLI BAŞ BAŞA YEMEK YEDİ

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, daha önce kendisinden ilham alarak şarkı yazan Sinan Akçıl ile buluştu. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yıllardır program yaptığı ATV ekranlarında bulduğu kayıp ve çözdüğü cinayetlerle adını geniş bir kitleye duyuran Müge Anlı, bu sefer iş dışındaki bir konuyla gündem oldu. Anlı, önceki akşam genç şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu.

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