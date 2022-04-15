Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 15 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 15 Nisan 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftaya düzenlenecek olan Bilim Kurulu toplantısında maske konusunda önemli kararların alınacağını açıkladı. Koca, "En önemli toplantılarımızdan biri olacak. Maske başta olmak üzere alınacak kararlar olacak. Geçen yıl maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmadı. Bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Yine tekrar ediyorum 'En kötü günlerimiz geride kaldı." dedi.
Esnaf ve sanatkâr camiası ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Fiyatları haksız şekilde yükselterek fahiş kazanç peşinde koşanlara cezaları artırıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, e-ticaret platformlarıyla ilgili olarak "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz" diye konuştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve finalin şifresiz yayınlanması kararını aldı. Buna göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan karşılaşmaların şifresiz olarak TV8 ya da TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, daha önce kendisinden ilham alarak şarkı yazan Sinan Akçıl ile buluştu. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Yıllardır program yaptığı ATV ekranlarında bulduğu kayıp ve çözdüğü cinayetlerle adını geniş bir kitleye duyuran Müge Anlı, bu sefer iş dışındaki bir konuyla gündem oldu. Anlı, önceki akşam genç şarkıcı Sinan Akçıl ile buluştu.
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