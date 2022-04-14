Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 14 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

14 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

UKAYNA RUS GEMİSİNİNEPTÜN ROKETLERİYLE VURDU

Ukrayna, Rus işgalinin 50. gününde Rus Donanması'na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi ve açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının 50. gününde Rus tarafı ağır bir kayıp verdi. Ukrayna, Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova"yı Neptün füzeleriyle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrulayarak gemide ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

MEHMET FATİH ÇITLAK'TAN TARİHİ GAF

Programında "Bir duayla hayatımız değişebilir" konu başlığı üzerine bir konuşma yapan Mehmet Fatih Çıtlak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" ifadelerini kullandı.

Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında dil sürçmesi yaşayarak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" ifadelerini kullandı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ESKİ AK PARTİLİ İDRİS NAİM ŞAHİN PARTİ KURUYOR

Türkiye'de 2018 seçimlerinden itibaren uygulanmaya başlanan 50+1 sistemi nedeniyle çok sayıda yeni parti de Türk siyaset hayatına katıldı. AK Parti cephesinde Davutoğlu ve Babacan'ın parti kurmasının ardından yeni bir isim daha kendi partisini kurmak için harekete geçti.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Eski Bakanlardan Ali Babacan'ın kendi partisini kurmasının ardından Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de kendi partisini kurmak için kollarını sıvadığı haberi, siyaset camiasına bomba gibi düştü.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER ATAĞI

Teknik Direktör Valerien Ismael'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sörloth ve Burak transferlerini yüksek maliyet sebebiyle bekletmeye alan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Al-Duhail'de 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile görüşmelere başladı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz..

Haberler.com - Gündem