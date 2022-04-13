Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 13 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

13 Nisan 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KABİNE SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EK İSTİHDAM MÜJDESİ: ÜCRETLERİ VE SGK PRİMLERİNİ 6 AY BOYUNCA DEVLET KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.15'te başlayıp yaklaşık 2 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi, enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak" dedi.

ZELENSKİ, PUTİN'E YAKIN İSMİN YAKALANDIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI! RUSYA'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve "Putin'in Ukrayna'daki gözü" olarak tanımlanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığını paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını ifade etti. Medvedçuk kısa süre önce casusluktan tutuklanmış ve ev hapsinden kaçmıştı.

İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Çağırıcı açıklamasında, "15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Ancak kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım." ifadelerini kullandı.

ABD-RUSYA HATTINDA TANSİYON YÜKSEK! BİDEN, İLK KEZ PUTİN'İ SOYKIRIM YAPMAKLA SUÇLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa'da, ülkede son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve son 41 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ilk kez Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı.

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