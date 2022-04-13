Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 13 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 13 Nisan 2022 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.15'te başlayıp yaklaşık 2 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi, enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve "Putin'in Ukrayna'daki gözü" olarak tanımlanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığını paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını ifade etti. Medvedçuk kısa süre önce casusluktan tutuklanmış ve ev hapsinden kaçmıştı.
İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Çağırıcı açıklamasında, "15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Ancak kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Iowa'da, ülkede son dönemde artan akaryakıt fiyatları ve son 41 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de ilk kez Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı.
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