Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 12 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

12 NİSAN 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE GECE YARISI SESSİZ SEDASIZ 1 LİRA 4 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Brent petrolün varilinin 98 dolara kadar düşmesinden sonra Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Bu kapsamda gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de ise 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: UKRAYNA OPERASYONU ABD'NİN DÜNYAYA HAKİM OLMA SÜRECİNİ SONA ERDİRMEK İÇİN TASARLANDI

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Rusya-Ukrayna savaşında 47. gün yaşanıyor. Taraflar hem sahada hem masada mücadele ederken Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna'yı işgal etmelerini "özel operasyon" olarak nitelendiren Lavrov, "Bu operasyon ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

ABRAMOVİCH SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU! ALACAĞI TAKIM GÖZTEPE DEĞİLMİŞ

Adı sık sık Göztepe ile anılan Roman Abramovich'in tercihi şaşırttı. Rus milyarder Türkiye yerine İspanya'yı tercih etti.

Yaptırımlar sebebiyle Chelsea'yi satılığa çıkaran Roman Abramovich, gözünü İspanya'ya dikti. Chelsea'nin satışı için henüz anlaşmaya varılamadı. Premier Lig ekibine ağır yaptırımlar geldi. Ancak bu satış artık kaçınılmaz bir son.

Roman Abramovich'in hedefindeki takımın Valencia olduğu ortaya çıktı. Valencia'da Singapurlu iş adamı Peter Lim'in, kulübü Abramovich'e satmaya hazır olduğu konuşuluyor. Abramovich'le birlikte kulübe bir teklifin daha geldiği aktarıldı. Chelsea'nin yeni sahibi de yüksek ihtimalle Ricketts ailesi olacak.

BAYERN MÜNİH'İ YIKAN AYRILIK! ROBERT LEWANDOWSKİ, DÜNYA DEVİNE İMZAYI ATTI

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2023 yazında Barcelona'ya gideceğini yönetime iletti. Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya varan Polonyalı golcü, Barcelona'da forma giymeye başladığında 35 yaşında olacak.

Dünyanın en iyi forvetleri listelerinde adı her zaman zirvede yer alan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Barcelona'yla anlaşmaya vardı.

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