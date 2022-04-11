Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 11 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

11 Nisan 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI! NİSAN AYINDA KAR GELİYOR

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir dahil 62 ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. Salı günü ise 21 ilde kar yağışı beklenirken, 34 ilde de sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

TÜM GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA!

Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlarca vatandaş Merkez'den çıkacak faiz kararına odaklanırken yapılan anketlere göre, faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor. İşte AA Finans ve TCMB anketlerine katılan ekonomistlerin tahminleri.

BAKAN KOCA'DAN GECE YARISI ESPRİLİ KORONAVİRÜS SALGINI PAYLAŞIMI: FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 2 yılın ardından yavaş yavaş gündemden çıkıyor. Türkiye'de vaka sayılarının 5 bin seviyelerini görmesiyle Bakan Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609" paylaşımını yaptı.

KEREM BÜRSİN, HANDE ERÇEL'İ ÇABUK UNUTTU! İŞTE YENİ AŞKTAN İLK KARE

Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin'in, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bürsin ve Cayo'nun yer aldığı siyah beyaz fotoğraf ise aşkın ilk karesi olarak yorumlandı.

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde partneri Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. ikili aşklarını tatil için gittikleri Maldivler'den samimi fotoğraflar paylaşarak ilan etmişti. Ancak ünlü çift dizi bittikten birkaç ay sonra yollarını ayırdı. Hatta Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'la görüntülenmesi çok konuşulmuştu.

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