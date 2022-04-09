Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 9 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

9 NİSAN 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 9 Nisan 2022 Cumartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

MALATYA'NIN PÜTÜRGE İLÇESİNDE 5.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bazı kesimlerinden de hissedildi. Depremin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, "Can kaybı veya yaralanma vakasına henüz rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI UĞUR DÜNDAR OLDU

Son dakika: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimlerini kazanan Uğur Dündar oldu. Seçimi kaybeden Vefa Küçük'ün 8 yıllık başkanlığı resmen son buldu, Uğur Dündar dönemi başladı.

TÜRKİYE'DE SURİYELİLERİN ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin, şehirlere dağılımıyla ilgili haritayı güncelledi. Haritada ilk 5 sırayı İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa aldı. Bu şehirlerde Suriyeli nüfusu 300 binin üzerinde olarak kayda geçti.

RUS SİYASETÇİNİN CENAZESİNE KATILDI!

Ünlü Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski, korona nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi. Dün cenaze törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin için alınan güvenlik önlemleri şaşkınlık yarattı. Törene nükleer çanta ile gelen Putin'in suikast korkusu nedeniyle, salona Jirinovski'nin akrabaları bile alınmadı.

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