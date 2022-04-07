Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 7 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

7 NİSAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 7 Nisan 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

"YAVAŞ MI, ERDOĞAN MI?" DİYE SORULAN ANKETTEN YÜZDE 43'LE MANSUR YAVAŞ ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının gündemde olduğu sırada gerçekleştirilen anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. "Seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz?" diye sorulan ankette Mansur Yavaş 43 ile birinci çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 36.5 oranında oy aldı.

ZELENSKİ, RUSYA'NIN AKILALMAZ TAKTİĞİNİ İFŞA ETTİ: KATLİAMDAN KANIT BIRAKMAMAK İÇİN CESETLERİ TOPLUYORLAR

Rusya işgalinin 43. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin gündeminde Rus ordusunun Buça'da yaptığı katliam vardı. Rusya'nın taktik değiştirdiğini söyleyen Zelenski, Rusların işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi. Ukrayna liderine göre Rusya, katliamdan sonra birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştı.

FUTBOLUN EN TEMEL KURALI DEĞİŞİYOR



FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda maçların 100 dakika oynanması için harekete geçti. Avrupa Şampiyonası'nda yoğun tempodan dolayı kalp krizi geçiren Eriksen'den sonra sürenin azaltılması beklenirken atılan tam tersi adım futbolseverleri şaşkına çevirdi. Dünya Kupası'nın ardından maçların 100 dakika oynanma ihtimali çok yüksek.

SURVİVOR ALL STAR'A VEDA EDEN YARIŞMACI BELLİ OLDU



Survivor All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan'ın elemeye kaldığı yarışmada hayalleri veda eden isim gönüllüler takımından Ardahan oldu. Büyük bir üzüntü yaşayan Ardahan, veda konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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