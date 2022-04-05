Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 5 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

5 NİSAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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YSK, MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE DAĞILIMINI GÜNCELLEDİ!

Seçime kısa süre kala Yüksek Seçim Kurulu, hangi ilden kaç milletvekilinin çıkacağını Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. Ayrıca Denizli, Eskişehir ve Muş'un vekil sayısı düştü; Antalya, Tekirdağ ve Bayburt'ta ise bu sayı arttı.

ORC'DEN ÇARPICI ANKET! MİLLET İTTİFAKI İLE CUMHUR İTTİFAKI ARASINDAKİ FARK 3.6

ORC Araştırma Şirketi, Nisan 2022 ayı anket sonuçlarını paylaştı. 41 ilde 3 bin 540 kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucunda; Cumhur İttifakı'nın oy oranı 36.6, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40.2 çıktı. İki ittifak arasındaki oy farkı ise 3.6 puan oldu.

MERAL AKŞENER, YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN NEDEN A TAKIMINDAN ÇIKARILDIĞI ANLATTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, önce grup başkanvekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında konuştu. Yeni bir bakış açısı getirmeyi ve partisini gençleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Akşener, "Ben bir buçuk yıldır partiye genç çalışıyorum. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok" dedi.

RAMAZAN PAYLAŞIMI YAPAN BERFU YENENLER'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! "SAYGISIZCA"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Ramazan paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Yayınladığı videoda Ramazan'da kendisine gelen olası yorumlardan bahseden Yenenler'e birçok kişi tepki gösterdi.

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

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Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

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