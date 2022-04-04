Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 4 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 4 Nisan 2022 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

RUS ORDUSUNDAN KURTARILAN KİEV BÖLGESİNDE 410 SİVİLİN CESEDİ BULUNDU

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 39 gündür aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Irpin, Gostomel ve Buça kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

"TRKART" DÖNEMİ! YILLARDIR GÜNDEMDEYDİ, SONUNDA RESMİYETE KAVUŞUYOR

Türkiye genelinde geçerli olan bir ulaşım kartının kullanıma sokulması yıllardan bu yana gündemdeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kartla ilgili projede önemli bir adım attı. Konya'da denenmeye başlanacak kart, daha sonra 81 ile yayılacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU, DÜNYA DEVİNE DİZ ÇÖKTÜRDÜ

İtalya Serie A 31. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Juventus'u Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Inter puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda Milan'la arasındaki 3 puan farkı korudu.

Juventus ile Inter, İtalya Serie A'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

METEOROLOJİ PAYLAŞTI! İSTANBUL DAHİL 26 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; pazartesi günü İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağmur beklenirken salı günü tam 32 ilde yağış etkisini sürdürecek. Sağanak yağış, çarşamba günü İstanbul'da etkisini yitirecek ancak perşembe günü tekrar etkisini artıracak.

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