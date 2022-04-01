Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 1 Nisan 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 1 Nisan 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Dünya üzerinde 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan milyonları rahatlatacak bir açıklama geldi. Koronavirüs pandemisinin bu yıl bitebileceğini söyleyen Ghebreyesus, "Bu bizim için sonuncu olmalıdır" ifadesini kullandı.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.
Ukrayna'yı işgalin 36. gününde Rusya Savunma Bakanlığı savaş hattından dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Ukraynalı Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ABD yapımı Stinger füzeleriyle vurularak düşürüldüğünü aktaran Bakanlık yetkilileri, düşürülen helikopterde kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi vermedi.
Sezon sonu Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı sık sık Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Deneyimli golcünün, ABD'den astronomik teklifler aldığı ve son transferini bir MLS ekibine yaparak kariyerine burada nokta koyacağı ifade edildi.
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Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022