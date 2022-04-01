Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

1 Nisan 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 1 Nisan 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

DSÖ MÜJDEYİ VERDİ: PANDEMİ BU YIL BİTEBİLİR

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'tan milyonları rahatlatacak bir açıklama geldi. Koronavirüs pandemisinin bu yıl bitebileceğini söyleyen Ghebreyesus, "Bu bizim için sonuncu olmalıdır" ifadesini kullandı.

DOĞALGAZA ZAM GELDİ

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

AZOV TABURU KOMUTANLARINI TAŞIYAN 2 RUS HELİKOPTERİ VURULDU

Ukrayna'yı işgalin 36. gününde Rusya Savunma Bakanlığı savaş hattından dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Ukraynalı Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ABD yapımı Stinger füzeleriyle vurularak düşürüldüğünü aktaran Bakanlık yetkilileri, düşürülen helikopterde kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi vermedi.

BURAK YILMAZ ABD'YE GİDİYOR

Sezon sonu Lille ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı sık sık Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Deneyimli golcünün, ABD'den astronomik teklifler aldığı ve son transferini bir MLS ekibine yaparak kariyerine burada nokta koyacağı ifade edildi.

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