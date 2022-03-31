Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 31 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Brent petrolün varilinin 112 dolar seviyesine gerilemesinden sonra Türkiye'de dün motorinin pompa fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirime gidilmişti. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi. Buna göre, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.

SURVİVOR ALL STAR'A VEDA EDEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.