Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 31 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 31 Mart 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 31 Mart 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Rusya- Ukrayna savaşında bir ayı geride bırakırken ABD tarafından dünyayı derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Amerikan basınında yer alan, "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin genç yetenekleri dümene geçiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Futbol Akademi'ye transfer edilen Jin-ho Jo ve İsak Vural'ı A Takım antrenmanına aldı. Genç futbolcular İsmail Kartal'ı adeta büyüledi.
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