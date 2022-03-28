Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 28 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

28 MART 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 28 Mart 2022 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

6 MUHALEFET PARTİSİ TEKRAR BULUŞTU

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri akşam saatlerinde 1,5 ayın ardından ikinci kez bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler yaptıkları ortak yazılı açıklamada; Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş, seçim kanunu teklifi, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik kriz, seçim güvenliği gibi konu başlıklarını ele aldıklarını açıkladı.

GENÇ MİLLİLER GALLER'İ FARKLI YENDİ

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup'ta Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti. Mücadeleye Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla damga vurdu.

ZELENSKİ, RUS MUHALİF GAZETECİLER İLE RÖPORTAJ YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'da yayın yapan muhalif medya kuruluşlarının temsilcileri ile çevrimiçi röportaj yaptı. Meduza Genel Yayın Yönetmeni İvan Kolpakov, Dozhd TV Genel Yayın Yönetmeni Tikhon Dzyadko, Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitry Muratov'un gazetesi olan Novaya Gazetesi yazarı Mikhail Zygar ve Rus muhalif gazeteci Vladimir Slovyov'un sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SELÇUK BAYRAKTAR, İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KIZILELMA'NIN GÖRÜTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lerin mucidi Selçuk Bayraktar, daha önce "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" diyerek müjdelediği MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

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