Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 25 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

25 MART 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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A MİLLİ TAKIM, 2022 DÜNYA KUPASI'NA KATILMA ŞANSINI KAYBETTİ

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. 84. dakikada Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası skora denge getirme şansını kaybeden Ay-Yıldızlı ekip, 2022 Dünya Kupası'na katılma ihtimalini de ortadan kaldırdı.

TANER ÖLMEZ VE ECE ÇEŞMİOĞLU'NUN KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

Geçtiğimiz yaz sade bir törenle dünya evine giren oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin ilk kızları Zeynep dünyaya geldi. Hastane önünde yaptığı açıklamada eşini doğumdan yalnız bırakmadığını söyleyen Ölmez, "İkisinin de durumu iyi. Kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım" dedi.

BURAK YILMAZ MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Portekiz'e 3-1 kaybettiğimiz maçın ardından A Milli Takım'da Burak Yılmaz sürpriz bir karar aldı. Ay-Yıldızlı formayı artık giymeyeceğini açıklayan deneyimli golcü, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa, Kenan onların bu işi yapacağına inanıyorum." dedi.

MOTORİNE 1 LİRA 39 KURUŞ ZAM GELDİ

Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre, bugünden itibaren pompaya yansımak üzere motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.66 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzin ise 20 liraya dayandı.

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