Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 23 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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SEÇİM BARAJI KANUN TEKLİFİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda 17 saat süren mesainin ardından kabul edildi. AK Parti ve MHP'li üyelerin oyları ile kabul edilen teklifle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki "Başbakan" ibareleri kanundan çıkartılıyor.

METEOROLOJİ AÇIKLADI: HAVALAR ISINIYOR

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sıcak havaların müjdesini veren Meteoroloji, bu hafta başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde hakim olacağını açıklarken pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 15 dereceyi bulacak.

UKRAYNA'DAN 1 AYLIK SAVAŞ RAPORU

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus işgalinin 29. gününde Rusya'nın bir ayda başkent Kiev'i kuşatamadığını ancak saldırıyı yeniden başlatmak için girişimlerden vazgeçilmediğini açıkladı. Ukrayna lideri ise geride kalan bir ayı değerlendirerek "Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Rusya bu şekilde özgürlüğe karşı bir savaş başlattı. Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç." dedi.

BAKAN MERAKLANDIRDI:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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