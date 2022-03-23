Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 23 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ABD'DEN KÖTÜ HABER: BU SAVAŞ KOLAY BİTMEYECEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi için yapacağı Avrupa ziyaretinde NATO liderleri ve müttefikleriyle 3 temel madde üzerine odaklanacağını ifade ederek, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın bir sonraki aşamasının görüşüleceğini açıkladı. Sullivan ayrıca, Ukrayna'yı zor günlerin beklediğini ve bu savaşın kolay ve hızlı bitmeyeceğini ifade etti.

MAZOTA ZAM GELDİ

Gün içerinde 118 dolara kadar çıkan brent petrol, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI: TÜRK-İŞ BAŞKANI CEVAP VERDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuoyunda asgari ücrete yıl ortasında ikinci zam söylentileriyle ilgili olarak, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun zamanı aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz." dedi.

ABRAMOVİCH TFF 2. LİG'DEN TAKIM ALIYOR

Yaptırımlar sebebiyle Chelsea'yi satışa çıkaran Rus oligark Roman Abramovich'in Göztepe'ye talip olduğu iddia edilmişti. Son olarak Abramovich'in Göztepe'ye değil, TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'a teklif yaptığı ileri sürüldü.

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