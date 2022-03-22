Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 22 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ETE YÜZDE 50 ZAM GELDİ!

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.

ÇİN'DEKİ UÇAK KAZASINDAN KURTULAN OLMADI!

Çin devlet televizyonu uçak kazasının enkazında devam kurtarma çalışmalarında canlı bulunamadığını duyurdu. Uzmanlar, irtifa kaybıyla birlikte G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını ve pilotların bilincini yitirdiğini düşünürken, "10 ile 20 saniye arasında pilotlardan biri ya da ikisi kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabilir" görüşünde birleşti. Öte yandan verilerde uçağın düşüş anının yaklaşık 10 saniyeliğine durduğu ve kısaca yükseldiği sonra düşüşün hızla devam ettiği görüldü.

ROMAN ABRAMOVİC, GÖZTEPE'Yİ SATIN ALIYOR

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası sonrası gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi. İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich'in İzmir ekibinin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasıyla güçlendi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI İBRAHİM ÜZÜLMEZ OLMAK ÜZERE

Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş'ın gündemine bir anda İbrahim Üzülmez geldi. Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in Beşiktaş kulübesinin önünden, "Yükleniyor" ifadesiyle yaptığı paylaşım gündemi salladı.

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