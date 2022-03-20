Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 19 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

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LAVROV: TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERİ YAPTIRIMLA TEHDİT EDİYORLAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" dedi. Lavrov ayrıca Çin, Hindistan, Mısır, Türkiye gibi ülkelerin tehdit edildiğini savunarak, "ABD, dünyanın dört bir yanına diplomatlarını gönderiyor. Kendi diplomatlarına bulundukları ülkelerin diplomatlarına Rusya ile ilişkilerini kesmesi taleplerini iletiyorlar. Aksi takdirde yaptırımlarla tehdit ediyorlar." dedi.

PATRİOTLAR ÇEKYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 25. güne girilirken, Çekya'da kaydedilen bir görüntü internete bomba gibi düştü. Rusya'nın olası bir saldırısından korkan Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için NATO'nun Almanya ve Hollanda'dan talep ettiği ve Avrupa'dan yola çıkan Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi. Sistemlerin Slovakya'nın Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı ve Nisan ayından itibaren aktif edileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YENİ TEKNİK DİREKTÖRİLE ANLAŞTI!

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüş yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim, yeni hocayı milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek istiyor.

CHELSEA TÜRKİYE'DEN TAKIM ALIYOR?

Chelsea'yi elinden çıkarmak zorunda olan Rus milyarder Roman Abramovich, yatırımını Türkiye'ye yapıyor. Türkiye'yi güvenli liman olarak gören Rus milyarderin, Göztepe'ye talip olduğu iddia edildi.

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