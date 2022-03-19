Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 19 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler…

SON ANKETTE SÜRPRİZ SONUÇLAR

ALF Araştırma şirketinin 51 ilde toplam 3200 seçmenle yaptığı ankette ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28,7 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 8,1 oy aldı. CHP yüzde 24,1 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 16,1 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. Ankette bir diğer dikkat çeken detay ise yeni kurulan DEVA Partisi yüzde 4,1 oy alırken Gelecek Partisi yüzde 3,6 oy topladı. HDP ise yüzde 8,4 oy alarak planlanan yüzde 7 barajının üzerine çıktı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİR Mİ?

Enflasyondaki yükselişin devam etmesi ve AK Partili Cahit Özkan tarafından yapılan açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam beklentisini güçlendirdi. Konuyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'den geldi. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi.

19 MART HAVA DURUMU

İstanbul'da zaman zaman şiddetini artıran kar yağışıyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Kısa süre önce bugün akşam saatleri için uyarıda bulunan Yerlikaya, yeni paylaşımıyla yarın için vatandaşlara şiddetini artıracak olan kara karşı uyardı. Turuncu alarm verildiğine işaret eden Yerlikaya, "Saat 03.00-06.00 arası kar, saat 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.

LİDER, DEPLASMANDA YENİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarı adeta gol yağmuru vardı. Trabzonspor, 38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçerken ev sahibi ekip 59 ve 64. dakikada Pohjanpalo'nun penaltıdan attığı gollerle mücadelede geriden gelip skor üstünlüğünü aldı. Bordo-mavililer, 70. dakikada Djaniny'yle yeniden beraberliği yakaladı. 90+5. dakikada Rize bir kez daha penaltı kazandı ve Pohjanpalo skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz..

Haberler.com - Gündem