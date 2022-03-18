Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 18 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

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GALATASARAY AVRUPA'YA VEDA ETTİ!

Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki maçta rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'da Marcao'nun golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzanan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan milyonları heyecanlandıran bir çıkış geldi. İkinci kez asgari ücrete zam yapılabileceğini söyleyen Özkan, "Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Zamanı geldiğinde illa ocak ayı demeden harekete geçeriz." dedi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yoğun kar yağışı öncesinde alınan tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler kapsamında yarın İstanbul il genelinde okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

KILIÇDAROĞLU "BÖLGE SİSTEMİ" UYGULAMASINI ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından polislere yönelik imzalanan "Bölge Sistemi" kararnamesini eleştirdi. Kararname ile polislerin atanma süreleri de aşağı çekiliyor. Yani, bir polisin 3 ila 5 yıl arasında yeniden atanabilmesinin önü açılmış olacak. Kılıçdaroğlu bu nedenle eleştirilen sistem için "Tam bir garabet" ifadelerini kullandı.

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