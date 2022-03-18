Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 18 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki maçta rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'da Marcao'nun golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzanan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan milyonları heyecanlandıran bir çıkış geldi. İkinci kez asgari ücrete zam yapılabileceğini söyleyen Özkan, "Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Zamanı geldiğinde illa ocak ayı demeden harekete geçeriz." dedi.
İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yoğun kar yağışı öncesinde alınan tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler kapsamında yarın İstanbul il genelinde okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından polislere yönelik imzalanan "Bölge Sistemi" kararnamesini eleştirdi. Kararname ile polislerin atanma süreleri de aşağı çekiliyor. Yani, bir polisin 3 ila 5 yıl arasında yeniden atanabilmesinin önü açılmış olacak. Kılıçdaroğlu bu nedenle eleştirilen sistem için "Tam bir garabet" ifadelerini kullandı.
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