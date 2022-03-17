Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 17 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

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BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ

Chelsea'ye karşı oynanan son 16 turu maçında penaltıdan fileleri havalandıran Burak Yılmaz (36 yıl 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Listenin 1. sırasında Manchester United'ın efsane fubolcusu Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada yine efsane bir isim, Milanlı Paolo Maldini bulunuyor.

BENZİN VEMOTORİNE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile akaryakıtta fiyat değişimlerini hesaplayan EPGİS arasından polemik yaşanmıştı. Bu gelişme sonrası EPGİS, fiyat değişimlerini açıklamayacağını duyurdu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi.

2016 ÖNCESİ EHLİYETLİLER DİKKAT! YENİLEMEYENE İDARİ PARA CEZASI VAR!

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle Brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'de de akaryakıt fiyatları yükselirken geçtiğimiz hafta ardı ardına zam açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 10 Mart'ta duyurduğu zammın geri çekildiğine dair aynı gün içinde yeni bir paylaşımda bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise bir canlı yayında "Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar" dedi. EPGİS ise "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz" demişti.

FED POLİTİKA FAİZİNİ ARTIRDI!

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Aralık ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak 0,50'ye yükseltti. Piyasaların beklentilerine paralel olarak verilen faiz yükseltme kararıyla Fed, yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal vermiş oldu.

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