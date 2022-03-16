Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 16 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

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PİYASALAR FED KARARINI BEKLİYOR

Piyasaların gözü kulağı 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına gitmesi beklenen ABD Merkez Bankası'nda. Beklenti, saat 21.00'de açıklanacak kararla Fed'in faizi 25 baz puan artırması yönünde. Fed'in faiz artırımı dünya piyasalarını yakından ilgilendirirken, kararla birlikte doların değerinin artacağı, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği öngörülüyor.

BENZİN FİYATLARI ARTIK İSTANSONYA ÖĞRENİLİYOR

EPGİS, EPDK ile yaşadığı tartışma sonrası akaryakıttaki fiyat değişimlerini duyurmayı bıraktı. EPGİS'in geri çekilmesiyle ortada zam ya da indirimleri bildiren bir kurum kalmadı. İki kurum arasındaki polemikten zarar gören ise yine vatandaş oldu. Çünkü gelen zammı öğrenen vatandaş, önceden gidip deposunu dolduruyor ve zamsız fiyattan yakıt alabiliyordu. Ortada duyuru yapan bir kurum olmayınca vatandaş da fiyatlardaki değişimi istasyonda öğrenmeye başladı.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERE İDARİ PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için uyarıda bulundu. Bakanlık, eski ehliyeti olan vatandaşların 31 Aralık'a kadar ehliyetini yenilemeyenlere idari para cezası verileceğini belirtti.4

HASAN CAN KAYA: İSPATLASINLAR PROGRAMI VERİRİM

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programı seyircilerinin gerçek olmadığı iddiası üzerine resti çekti. Seyircilerinin gerçek izleyici kitlesi olduğunu söyleyen Kaya, "Cast olduğunu ispatlasınlar programımı veririm" dedi.

KADİROV, ELON MUSK'A KADIN İSMİ TAKTI

Geçtiğimiz günlerde Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a yanıt veren Kadirov, Putin ile boy ölçüşebilmesi için nazik Elona'dan sert Elon'a dönüşmesi gerektiğini ve bunun için Çeçenistan'da eğitim alması gerektiğini söyledi. Elon Musk ise eğitime ihtiyacı olmadığını ve Putin korkuyorsa sadece sol elini kullanabileceğini ve solak bile olmadığını ifade etti. Öte yandan Elon Musk, bu yanıtın ardından Twitter'daki kullanıcı ismini ise Elona yaptı.

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