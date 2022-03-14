Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 14 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ÇİN, ASKER YARDIMI İDDİALARINI YALANLADI

Çin, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Gerilimi artıracak adımlar yerine diplomatik çözümleri teşvik etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5MÜJDE

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına 5 müjde birden verdi. Buna göre, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralamalar katalog suç kapsamına alınacak, sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak, temel ücret ve ek ödemelerde artış olacak, ücretlerdeki iyileştirmeden emeklilerde yararlanacak, aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış olacak.

CEM YILMAZ'IN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz, Tıp Bayramı paylaşımında "Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Doktorlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer el ele... ver... neyse" ifadelerini kullandı.

YAYIN İHALESİNİ ALAN SARAN, NE KADAR ÖDEYECEK?

2.1 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Digiturk, yayın ihalesinden çekildi. İhalede satın alma hakkı en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group'a geçti. İki grubun verdiği teklifler arasında büyük fark var. Ancak Saran, Süper Lig TV projesiyle Türk futboluna yeni bir soluk getirmek istiyor.

TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL'lik teklif verdi. TRT de imzalanan sözleşmelerin TFF'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Süper Lig TV ile tek bir dijital platformda değil, tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılarıyla futbolseverlere maçlar ulaştırılabilecek. Arzu eden her kuruluş kendi platformunda bedelini ödeyerek Süper Lig TV'yi ekleyebilecek.

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