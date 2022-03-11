Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 11 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 20 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 20 bin personel alınacağını müjdeledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan istihdam müjdesi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na toplamda 20 bin personel alınacağını duyurdu. Alım yapılacak personelin 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olacak.

PUTİN: GÖRÜŞMELERİMİZDE OLUMLU YÖNDE DEĞİŞMELER GÖRÜYORUM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da iki ülke bakanları arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç elde edilemezken, zirve sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerimizde olumlu yönde değişim görüyorum" ifadesini kullandı. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Putin, "Yaptırımlar bize zarar vermez, sadece bizi daha güçlü kılar" dedi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Dünden beri etkili olan kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun yarın saat 18.00'i işaret eden açıklamalarının ardından İstanbul için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı şiddetini artıracak, kuvvetli kar sağanakları yaşanacak.

YAĞLAR DEPOLARDA ÇIKTI

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yaptığı denetimde bazı toptancılarda stok yağ ele geçirdi. Ticaret İl Müdürlüğü ile maliye görevlilerinin de yer aldığı denetimde ele geçirilen yağların A101, BİM ve Migros'a ait olduğu, toptancıların piyasaya sürmek için topladığı belirlendi.

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