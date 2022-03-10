Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Putin'in talimatıyla harekete geçen Rus hükümeti; yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı. Yasak 200'den fazla ürünü kapsıyor. Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri yasaktan muaf.
Şanlıurfa'da dur ihtarına uymadıkları için yaşanan takip sırasında araçtan ateş açarak iki polisimizi şehit eden iki saldırgandan biri olan Mehmet Aslan, ölü ele geçirildi. Bakan Soylu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.
Meteoroloji ve AKOM'dan gelen ardı ardına uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bu sabah kendini gösterdi ancak asıl şiddetini bu geceden itibaren hissettirecek. Cuma günü ise kentte çok daha yoğun olmak üzere aralıksız kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından İstanbul'a turuncu, 57 ile ise sarı uyarı geçildi. İBB Başkanı İmamoğlu ise tüm İstanbulluları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Seyhan Soylu, sıvı yağına gelen zamla ilgili söylediklerinden sonra sinirlenen Bahar Candan'a bir bardak dolusu sıvı yağ içirdi. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022