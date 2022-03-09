Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 9 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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İSTANBUL'DA OKULLAR 14 MART'A KADAR TATİL EDİLDİ!

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim-öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi. Öte yandan kamu kurumlarında güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak. Kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

RUS ORDUSU GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Görüşmelerin ardından gece saatlerinde sivilleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Rusya, sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.

SÜPLER LİG MAÇLARINA HERKES ULAŞACAK

TFF, yayın ihalesi için Digiturk ile anlaşma sağlayamadı. Süper Lig TV'nin kurulması gündemde. Süper Lig TV'nin kurulması halinde sporseverlerin sadece bir platforma üye olmasına gerek kalmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açılan naklen yayın ihalesinde en yüksek teklifleri veren Digiturk (beIN Sports) tanınan sürede sözleşmeye imza atmadı ve naklen yayınların sahibi henüz belli olmadı.

İhalede 7 pakete en yüksek teklifi veren Digiturk, en değerli görülen paket 1A'nın ihale dışında tutulması nedeniyle teklif vermesine rağmen diğer paketleri imzalamadı. TFF, en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group ile iki pakete en yüksek öneride bulunan TRT'yi görüşmeye davet etti. Bu iki firma, 7 gün içinde en yüksek öneride bulundukları paketler için imzayı atarsa yeni yayıncı ya da yayıncılar olacak ama en önemlisi Süper Lig TV projesi.

JAPONYA BİR UÇAK DOLUSU YARDIM GÖNDERDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 14. gününde devam ediyor. Bölgede sivillerin tahliyesi sürerken diğer ülkelerden de askeri malzemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Japonya, Ukrayna'ya bir uçak dolusu askeri malzeme gönderdi.

METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ BIRAKTI

13 hakeme düdük astırılmasının ardından Türk futbolunda kıyamet koptu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan, 13 hakem arasında yer almıyordu.

Fenerbahçe-Trabzonspro maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemligi bırakma kararı aldı. NTV Spor'un haberine göre; Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

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