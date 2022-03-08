Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUS CASUSLARIN RAPORU: SAVAŞI KAYBETTİK AMA KORKUDAN PUTİNE KİMSE SÖYLEYEMİYOR

Rusya-Ukrayna savaşında 13 gün geride kalırken, İngiliz medyasının Rus istihbarat birimi FSB'nin raporuna dayandırdığı haber kamuoyunda adeta bomba etkisi yarattı. Sovyetler Birliği'nin önde gelen kurumlarından KGB'nin modern hali olan FSB'den yetkili ve casusların hazırladığı raporda, savaşın çoktan kaybedildiği ancak bu bilgiyi kimsenin Rusya lideri Vladimir Putin'e söylemeye cesaret edemediği belirtildi.

ABD'NİN BUGÜN RUSYA'DAN PETROL İHRACATINI YASAKLAMASI BEKLENİYOR

ABD, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya yeni bir yaptırım hazırlığında. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Rusya'dan petrol ihracatını yasaklayacağı konuşuluyor. Biden'ın Türkiye saatiyle 18.45'te açıklama yapması ve konu hakkındaki son kararı duyurması bekleniyor. ABD, Rusya'dan doğacak boşluk için ise Venezuela ve Suudi Arabistan'la görüşüyor..

13 HAKEMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tff, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler liste dışında kaldı.

Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirledi. Buna göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

MGM: KAR YAĞIŞI GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre soğuk ve yağışlı hava yeniden tüm yurdu etkisi altına alacak. Yurdun büyük kesiminde kar yağışı görülecek ve yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yarın gece karla karışık yağmur, perşembeden itibarense kuvvetli kar yağışı beklendiğini aktardı. İstanbul'da meşhur 87 kışını hatırlatacak kar yağışı olabilir.

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