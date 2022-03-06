Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ukrayna konulu mini zirveye ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.
Ukrayna - Rusya savaşının 11. gününde saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusunun 64 kilometrelik konvoyunun da Kiev sınırlarına kadar geldiği ve başkentin şehir savunmasına hazırlandığı öğrenilirken; iki ülke heyetleri yarın 3. kez müzakere masasına oturacak. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Süper Lig'e veda ediyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var." derken deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti.
Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi olan İsmailoğlu, bugün toprağa verilecek.
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Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022