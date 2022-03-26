Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur: Kanunda her şeyin tanımı var, internet medyasının yok

Nevşehir'de İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) öncülüğünde "Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, dijital medyanın sorunları ve hazırlıkları devam eden dijital medya yasası enine boyuna ele alındı.

İnternet haberciliğinde önemli isimlerini bir araya getiren etkinliğe, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasının başında internet medyasının yasal olarak tanımlanmasının önemine değinen Bedia Teymur, "Bizim bir tanımlamamız yok. Hukukta her şeyin karşılığı var ama internet medyasının tanımı yok. İnternet medyası yasalara eklenmemeli, başlı başına ele alınmalı" dedi.

"İNTERNET MEDYASI ARTIK KENDİ BAŞINA ELE ALINMALI"

Dijital medyanın yaşadığı hukuki sıkıntılara da değinen avukat Teymur, "Şu anda davalar hâlâ eski basın yasası ile yürütülüyor. Hakimler tamamen o yasada gördükleriyle karar veriyorlar. Yasalar, eşyanın varlığını tanır. İnternet medyasıyla ilgili yasaların olmaması, bu mesleğin varoluşuyla ilgili sorunlar ortaya çıkarıyor. 'Siz buna, şu ölçülerle dokunabilirsiniz' diyor yasalar. Bizim fikri sınai haklar yasasındaki açıklar nedeniyle yargılandığımız davalar oluyor, internet medyası artık kendi başına ele alınmalı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ YAPAY ZEKA İLE TANIŞTIRMAK"

Haberler.com'un yazılımsal anlamda sektöre kattığı yeniliklere de değinen Teymur, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu işin yazılımsal boyutuyla çok uğraştık. Arka planda bize robot diyenler oldu; ancak biz şu anda sektörde en fazla editör çalıştıran kurumlardan biri olarak yer alıyoruz. Bizim amacımız her zaman Türkiye'yi yapay zeka ile tanıştırmak, yapay zekayı Türkiye'ye tanıtmak oldu. Çünkü dünyada bilgi akışı değişti ve buna ayak uydurulması gerekiyor.

"DÜNYA DİJİTALLEŞMEYİ KABULLENEMEDİ"

Haberler.com olarak 1 milyon tekil ziyaretçi sayısını aştığımızdaki sevincimizi, kestiğimiz pastayı hatırlıyorum. Bugün günde 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan bir haber sitesiyiz, biz belirli bir konuma geldik; ancak bu sadece bizim sorunumuz değil, dünya halen dijitalleşmeyi kabullenemedi."

"GAZETELERİN HİZMETLİSİ DAHİ BASIN KARTINDAN YARARLANIYOR"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de konuşmasında dijital medyanın, kanunu olmayan ve kanunlarda tanımı olmayan bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Mesela günlük 10 milyon kitleye olan bir haber portalı var. 100-200 tirajlı gazetelerin hizmetlisi dahi 'Sarı Basın Kartı'ndan yararlanırken, bu haber potalının editörü, genel yayın yönetmeni 'Basın Kartı' hakkından yararlanamıyor. Bu çok tezat bir durum. Dolayısıyla bu haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Bir an önce Dijital Medya Kanunu'nun çıkması gerekiyor. Bu manada TİGAD olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile paydaşız. Güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah mayıs ayında Ankara'da daha geniş katılımlı bir çalıştay yapacağız. Bölgesel çalıştaylar da yapacağız." dedi.