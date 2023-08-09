Haberler.com 9 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, siyaset haberleri, Cumhurbaşkanı kabine kararları, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, politika haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 9 Ağustos 2023 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 2 ASKER ŞEHİR OLDU, 3 ASKERİMİZ İSE YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu iki asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 2 askerimiz şehit olurken, 3 asker yaralandı.

CHP'NİN BAŞINA KİM GEÇSİN ANKETİ! İMAMOĞLU, EN YAKIN RAKİBİNİ İKİYE KATLADI

ASAL Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 31.6'sı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Çıkan sonucun İmamoğlu ile arası açık olan Kılıçdaroğlu tarafından nasıl yorumlanacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan "Değişim" tartışmaları devam ederken ASAL Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada seçmenlere "Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.6'sı genel başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istediklerini ifade etti. İkinci sırada ise yüzde 15.5 ile Mansur Yavaş var.

YABANCI DAMAT DİZİSİNİN MUSTAFA CAN'I OZAN UĞURLU, DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar önce yayınlanan Yabancı Damat dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu bırakan Uğurlu, Viyana'da makine mühendisliği, Türkiye'de de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Bir ara müzik sektörüne yönelen genç isim bir de şarkı çıkardı.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakterini oynayan çocuk oyuncu Ozan Uğurlu, son haliyle adından söz ettirdi.

İSMAİL KARTAL'IN BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ! HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Maribor maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'ın Tete transferi sorulması sonrası sürekli masanın üzerine bakarak konuşması olay oldu. Sosyal medyada Kartal'a soruya cevabı daha önce hazırlanmış bir kağıttan okuduğu yorumları yapıldı.

Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın, Galatasaray'ın Tete ile anlaşmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verirken sık sık masaya bakması tartışmaları beraberinde getirdi. Kartal'ın soruya cevabı daha önce hazırladığı ve önündeki kağıttan okuduğu yorumları yapıldı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.