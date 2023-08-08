Haberler.com 8 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 AĞUSTOS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KAMUOYU ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇ! VATANDAŞLARIN YÜZDE 70'İ EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞINDAN DERT YANDI

Yüksek enflasyon ve kur dengesizliği gibi etkenler Türkiye'de toplumun bütün katmanlarında hissedilirken, yapılan son kamuoyu anketiyle de gözler önüne serildi. "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yöneltildiği ankette vatandaşların yüzde 68.6'sı "Ekonomi ve hayat pahalılığı" yanıtını verdi.

Dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar Türkiye'yi de ciddi şekilde etkilerken, gerek yüksek enflasyon gerekse kurdaki dengesizlik toplumun bütün katmanlarında hissedilmeye devam ediyor. Vatandaşların öncelikli problemi olarak ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı gösterilirken, durumun vahameti yapılan son kamuoyu anketine de yansıdı. ASAL Araştırma'nın "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği katılımcıların yüzde 68.6'sı "Ekonomi ve hayat pahalılığı" yanıtını verdi.

TUNCELİ'YE ÇIKARMA YAPAN İMAMOĞLU, KAMERALAR ÖNÜNDE KILIÇDAROĞLU'NU ARADI: SİZDEN HABERSİZ GELDİM

Tunceli'yi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, arasının açık olduğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde telefonla görüştü. İmamoğlu telefon görüşmesi yaptığı CHP liderine, "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim" dedi.

Tunceli'de temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" tartışmaları nedeniyle arasının açık olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım." dedi. Telefonu kapattıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüklerini söyleyerek, "Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF'TE MERT'İN DİLARA'YLA İLGİLİ PAYLAŞIMI SERGEN'İ ÇILDIRTTI! BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

MasterChef All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Mert ve Sergen arasındaki gerilim tırmanıyor. Tartıştığı Sergen'in "Dilara çıktıktan sonra senin arkasından yazdığını gördüm. Ben bunlardan çok rahatsız oluyorum artık" sözlerine sinirlenen Mert, kuliste "Benim özel hayatımı buraya taşıma" diyerek tepki gösterdi. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacıların arasındaki gerginliğin nasıl son bulacağı ise bu akşam belli olacak.

TV8 ekranlarının iddialı yarışması MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Mert ve Sergen'in takım seçmelerinde başlayan tartışması kuliste de devam etti. Yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüde Sergen ve Mert'in kuliste birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü.

DÜNYA BU TRANSFERİ KONUŞACAK! SERGİO RAMOS, GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi. MLS ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan dünyaca ünlü stoper, Şampiyonlar Ligi nedeniyle sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor.

Icardi ve Zaha'nın ardından Galatasaray bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, futbolcudan olumlu dönüş aldı.

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