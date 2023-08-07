Haberler.com 7 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KOCAELİ'DE TMO DEPOSUNDA PATLAMA: 2'Sİ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Patlamanın, buğday aktarımı sırasında toz sıkışmasıyla meydana geldiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı patlamanın sıkışmadan kaynaklı meydana geldiği düşünülüyor.

RUS BASINI DÜNYANIN UMUTLA BEKLEDİĞİ HABERİ BÖYLE DUYURDU: ERDOĞAN SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN BİR KEZ DAHA DEVREDE

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de patlak veren savaş devam ederken Türkiye'nin bu iki ülke arasında barış ortamının sağlanması için yoğun çabası var. Son olarak Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşı bitirmek için yeniden devreye girdiğini belirterek "Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor. Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı. Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

ROCK MÜZİĞİN EFSANE İSMİ ERKİN KORAY HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süredir Kanada'da yaşayan usta sanatçı Erkin Koray, hastaneye kaldırıldı. Akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele eden 82 yaşındaki sanatçının aynı zamanda yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da bulunduğu öğrenildi.

Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerinin yanı sıra yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 82 yaşındaki Koray'la kızı ilgileniyor.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR'UN PLAY-OFF TURUNA YÜKSELMESİ DURUMUNDA KONFERANS LİGİ'NDE KARŞILAŞACAKLARI RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerini elemesi halinde play-off turunda karşılaşacakları takımlar belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselmeleri durumunda rakiplerini belirleyecek kura çekimi yapıldı.

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