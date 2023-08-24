Haberler.com 24 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 25'E ÇIKARDI

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir hamleyle 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste üçüncü kez faiz yükseltti. Haziran ayında faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Bu ay piyasa beklentilerinin de üzerinde bir artışa giden Merkez, faizi 750 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME SİNYALİ: GEREKEN ADIMI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilerle ilgili önemli mesajlar verdi. Maaşlara düzenleme sinyali veren Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerle ilgili de önemli mesaj verdi. Emekli maaşlarına düzenleme sinyali veren Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

20 YIL SONRA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK OLAN ESKİ EŞLER ZUHAL OLCAY VE HALUK BİLGİNER'DEN İLK KARELER GELDİ

Son olarak 2003 yılında "Dolu Düşün Boş Konuş" oyununda aynı sahneyi paylaşan eski eşler Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 sene sonra aynı sahneyi paylaşacak. Kel Diva oyununda rol alacak alan eski eşler okuma provasında bir araya geldi.

En son 2003 senesinde 'Dolu Düşün Boş Konuş' oyununda rol alan Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra tekrar aynı sahneyi paylaşacak. Çift, Eugene Ionesco'nun yazdığı Muharrem Özcan'ın yöneteceği 'Kel Diva' oyununun provalarına da başladı.

HASTANEDEN KAÇIP, GALATASARAY ADASI'NA GİTTİ! ERDEN TİMUR'UN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, öksürük şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı. Altaylı yazısında ayrıca Timur'un Molde maçını izlemek için hastaneden kaçarak, Galatasaray Adası'na gittiğini belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi web sitesinde yazdığı yazıda Timur'un zatürre başlangıcı tedavisi gördüğünü belirtti.

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