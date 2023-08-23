Haberler.com 23 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAKAN IŞIKHAN: TÜM KAMU GÖREVLİLERİMİZE OCAK 2024'TE YÜZDE 45'E YAKIN BİR ZAM ARTIŞI OLACAK

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren ve kısmi uzlaşma sağlanan toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi. Bakan Işıkhan, 2024 Ocak ayında tüm kamu görevlilerine yüzde 45'e yakın bir zam yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısmi uzlaşma sağlanan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kalan kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin " Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu" dedi. Öte yandan Bakan Işıkhan, tüm kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 45'e yakın bir zam artışı olacağını da sözlerine ekledi.

CHP'DEN BABACAN'IN "TEK BAŞLARINA SEÇİM KAZANAMAZLAR" SÖZLERİNE SERT TEPKİ: ATIP TUTMALARINA ÇOK ALDIRMAMAK LAZIM

CHP listelerinden 15 milletvekilini Meclis'e sokan DEVA Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda CHP'nin tek başına seçim kazanmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. Babacan'ın sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Yüzde 2'lik olup olmadığı belli olmayan insanların atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "CHP tek başına seçim kazanamaz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Günaydın, "Yüzde 2'lik olup olmadığı belli olmayan insanların atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım" dedi.

SEMİRAMİS PEKKAN, ZEKASIYLA ÖVÜNDÜĞÜ OĞLUYLA BİR ARAYA GELDİ

Ajda Pekkan'ın bir dönem oyunculuk yapmasıyla adından söz ettiren kardeşi Semiramis Pekkan, daha önce "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı" dediği oğlu Zoran Lalvani'yi gösterdi.

Güzelliği ve fiziği ile yıllara meydan okuyan Pekkan kardeşlerden Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından zekasının Einstein'dan bile yüksek çıktığını söylediği oğlu ile çektiği videosunu yayınladı.

GERİ DÖNÜYOR! ARDA GÜLER DOKTORLARIN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahalara döneceği ilk maç belli oldu. Beklenenden çok daha hızlı iyileşerek doktorları şaşırtan 18 yaşındaki futbolcunun, eylül ayı sonunda oynanacak Las Palmas maçıyla siftah yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun, eylül ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

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