Haberler.com 22 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 AĞUSTOS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YUNANİSTAN'DA YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ ORMANLIK ALANDA 18 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarından acı haber geldi. Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda göçmen olduğu tahmin edilen 18 kişinin cesedi bulundu. Öte yandan yangının sürdüğü noktalarda birçok ev küle döndü, Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi ise tahliye edildi.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Ekipler Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda ise 18 kişinin cansız bedenini buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYAT PAHALILIĞI MESAJI: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ, KISA SÜREDE NETİCE ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarası hayat pahalılığıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Sorunu çözmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı konusuna da değindi. Erdoğan, sorunu çözmek için gayret ettiklerini belirterek, "Kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum." dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TAMER KARADAĞLI'NIN MÜDÜR OLDUĞU DEVLET TİYATROLARI'NI ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tamer Karadağlı'nın müdür olarak atandığı Devlet Tiyatroları'nı ziyarete gitti. Karadağlı ile gezen Ersoy, yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi alarak kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

20 gün önce Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nda Karadağlı ile bir araya gelerek yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

ALTAY BAYINDIR, İSTANBUL'DAN AYRILDI! YENİ ROTASI PREMİER LİG

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında olan Altay Bayındır, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı. Milli eldivenin yeni rotasının Premier Lig ekiplerinden Manchester United ya da Nottingham Forest olması bekleniyor.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken milli eldiven, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı.

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