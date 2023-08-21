Haberler.com 21 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERİ UMUTLANDIRAN SÖZLER: ONLARI MEMNUN EDECEK ADIMLARI ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Maaşlara düzenleme sinyali veren Erdoğan, "Emeklilerle ilgili bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte'den dönüyor. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına yapılması planlanan düzenleme ile ilgili konuşan Erdoğan, emeklileri memnun edecek adımların atılacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTİFA ÇAĞRILARINA KULAK TIKAYAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: ÇEKİLİP GİTMESİ LAZIM

CHP'de değişim tartışmaları sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise istifa çağrılarına karşı duruyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Dünyada ülkeleri görüyorsunuz, seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok." dedi.

Seçim yenilgisinin ardından partisindeki bir grup tarafından istifaya davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim mesajlarına beklenen karşılığı vermedi. Söz konusu durumla ilgili yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.

EVLATLIK BAŞVURUSU YAPAN İPEK AÇAR, 5 AYLIK HAMİLE

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen ve 3 yıl önce çocuk sahibi olmak için başvuru yapan 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı.

ERMAN TOROĞLU'NUN YATAK ODASINA GİREN SUNUCU, ÇEKMECEDEN ÇIKANI GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI: BEN YAŞAYAMAM BÖYLE

Bir televizyon programına evinin kapılarını açan ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar herkesi şaşırttı. Evine hırsız girmesi ihtimaline karşı her önlemi alan Toroğlu'nun baş ucunda göz yaşartıcı sprey ve Afrika'dan getirttiği bir tokmak var. Ünlü yorumcunun çekmecesinde ise Güney Kore'den aldığı cop bulunuyor. Güvenlik için alınan tüm bu malzemeler karşısında oldukça şaşıran programın sunucusu Evrim Akın, "Ben yaşayamam böyle, stres olurum." dedi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu program için Bodrum'daki yazlığının kapılarını açtı. Toroğlu'nun yatak odasında aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cop, göz yaşartıcı sprey ve tokmak bulunan yatak odası için Evrim Akın, "Bun burada stres olurum" yorumunu yaptı.

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