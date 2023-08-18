Haberler.com 18 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 AĞUSTOS 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİNİ YETERSİZ BULAN MEMUR-SEN'DEN 81 İLDE PROTESTO: CUMHURBAŞKANIMIZIN 'REFAH PAYI' VAADİ HAYATA GEÇİRİLSİN

Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan Memur-Sen, Türkiye genelinde protesto düzenledi. Memurlar Ankara'da da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelerek hükümete seslendi. Grup adına konuşan Memur-Sen Ankara Temsilcisi Nevzat Öylek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, seçim beyannamaesindeki 'enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz' vaadi hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur, güçlü memur için de refah payı şart." dedi.

Memur-Sen, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak, 81 ilde protesto düzenledi. Ankara'daki sendika üyesi çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. "Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup adına konuşan Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Memur-Sen ve 11 yetkili sendika ile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde masaya sundukları teklife karşı, Kamu İşveren Heyetinin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini söyledi.

MHP'DEN İYİ PARTİ'NİN "KOMŞULUK YETMEZ, YENİ BİR YOL ARKADAŞLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR" AÇIKLAMASINA ZEHİR ZEMBEREK YANIT

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler öncesi yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Tolga Akalın, "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" yanıtını vermişti. Akalın'ın dün yaptığı açıklamaya çok sert tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İYİ Parti'nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur" dedi.

Mhp lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yerel seçimler öncesi İyi Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu teklifine İYİ Parti cephesinden gelen ilk yanıtlar pek olumlu olmazken, dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" dedi. Bugün Akalın'ın çağrısına yanıt veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan MHP ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İYİ Parti'nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA RAPÇİLERE OPERASYON: 4 ŞARKICI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenen Heijan ve Muti'nin de bulunduğu 4 rapçi şarkılarındaki sözler ve kliplerinde yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

MKE ANKARAGÜCÜ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI GARRY RODRİGUES'İ RENKLERİNE BAĞLADI

MKE Ankaragücü, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues'i transfer etti.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

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