Haberler.com 17 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

HÜKÜMET, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ ZAM TEKLİFİNİ VERDİ: 2024'TE YÜZDE 25, 2025'TE YÜZDE 11

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için yeni teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif edildi. Kamu işvereninin hafta başında verdiği ilk teklif ise 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 idi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu. Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

CHP GRUP BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: EKREM İMAMOĞLU İLE ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR

İstanbul için yeniden aday olacağını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığı için işaret ettiği Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için yeniden aday olacağını açıkladığı toplantıda CHP genel başkanlığıyla ilgili bir soruya verdiği "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır" yanıtı dikkat çekmişti. İmamoğlu'nun genel başkanlık için işaret ettiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

APAR TOPAR EVLENEN KAAN URGANCIOĞLU BABA OLUYOR! EŞİ KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI

Haziran ayında Burcu Denizer ile Atina'da sessiz sedasız evlenen başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oluyor. Hamileliğini gözlerden uzak geçiren Denizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haziran ayında arkadaşının düğünü için gittiği Atina'da sevgilisi Burcu Denizer ile apar topar evlendi. Sosyal medya hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlayan Denizer, bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR! SERGEN YALÇIN'IN BELARUS'TAKİ GECE KULÜBÜ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Belarus'ta bir gece kulübünün tanıtım videosunda görüntülendi. Yalçın'ın bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Belarus'ta bir gece kulübünün tanıtım videosu çekildiği sırada kameralara başarılı teknik adam Sergen Yalçın denk geldi. Yalçın'ın o anlarını gören kullanıcılar sosyal medyada binlerce yorum yaptı.

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