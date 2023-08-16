Haberler.com 16 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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HÜKÜMETİN MEMURLARA YAPTIĞI ZAM TEKLİFİNİ YETERSİZ BULAN KESK, ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKTI

Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif etmesi memurları tatmin etmedi. Enflasyonun altında kalan bir teklif yapıldığını belirten KESK, ülke genelinde iş bıraktı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar hafta başında ikinci kez bir araya geldi. Hükümet, toplantıda memurlara 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti. Ancak 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar teklifi yetersiz buldu. Hükümetin ilk teklifi sonrası KESK, ülke genelinde bugün iş bıraktı.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA: AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI ADİL KARAİSMAİLOĞLU OLACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısıyla gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olacağını açıklarken, AK Parti'nin megakent için çıkaracağı aday ise halen belirsizliğini koruyor. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre, Erdoğan dönemi de dahil olmak üzere İstanbul Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin İstanbul adayı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara'da gerçekleşen basın toplantısıyla gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını duyurdu. İmamoğlu'nun kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kulislere düşen son iddiaya göre AK Parti yerel seçimlerde İmamoğlu'nun karşısına eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu çıkaracak.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞAN LEYLA TANLAR'A SEVGİLİSİ BURAK DAKAK'TAN OLAY YORUM: SİLSENE

Genç oyuncu Leyla Tanlar, sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle verdiği bir pozu paylaştı. Tanlar'ın paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu sevgilisi Burak Dakak ise paylaşıma "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Neşeli Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam eden çiftten Tanlar, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşınca Dakak da "Silsene" yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYORDU! BEYKAN ŞİMŞEK'İN SON HALİNİ VE YENİ TAKIMINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve uzun yıllar üst liglerde top koşturan Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı. Futbolcuyu en son sarı-lacivertli formayı giydiği yıllardan hatırlayan Fenerbahçe taraftarları, Şimşek'in son haline oldukça şaşırdı.

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan TFF 3. Lig ekibi Elazığspor, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 1995 doğumlu futbolcu daha önce Karabükspor, Adana Demirsoor ve Sivasspor gibi takımların formasını giydi.

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