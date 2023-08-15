Haberler.com 15 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 AĞUSTOS 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

EKONOMİDE ŞİMŞEK VE ERKAN ETKİSİ! MOODY'S, TÜRK BANKALARININ GÖRÜNÜMÜNÜ NEGATİFTEN DURAĞAYA YÜKSELTTİ

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili ezber bozan bir karara imza attı. Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Moody's, Türk bankacılık sistemi için görünümü negatiften durağana yükseltti.

CHP'DEN İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK KARARIYLA İLGİLİ İLK YORUM: KISA VADEDE İSTANBUL'A, UZUN VADEDE TÜRKİYE'YE İYİ GELECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olacağını açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun konuşması sırasında kurultayda destekleyebileceği başkan adayları arasında saydığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı'nın adaylık çıkışını "Bu kararı kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum" sözleriyle yorumladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. İmamoğlu'nun CHP kurultayında destek verebileceği adaylar arasında saydığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı'nın adaylık kararı için "Bu kararı kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum" yorumunda bulundu.

KARAYİP KORSANLARI GÖSTERİSİNDE SET ÇÖKTÜ! 5'İ ANİMATÖR 7 KİŞİ YARALANDI

Almanya'nın en büyük tema parkı Europa Park'ta Karayip Korsanları gösterisi yapılırken platform çöktü. Akrobatların suya düştüğü korkunç olayda 7 kişi yaralanırken polis, kazanın nedeni araştırmak için inceleme başlattı.

Almanya'nın en büyük tema parkı Europa Park'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Akrobatlar, Karayip Korsanları gösteri yaparken platform çöktü. 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEV TRANSFERDE SON DÜZLÜK! İŞTE RAMOS'UN GALATASARAY'DAN TALEPLERİ

Sergio Ramos bir süredir peşinde olan Galatasaray'a taleplerini iletti. 2+1 yıllık sözleşme isteyen 37 yaşındaki stoper, 5-6 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro ise imza parası istiyor.

Galatasaray, Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, 1 yıllık sözleşme imzalamak istediği 37 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık kontrat istiyor. İspanyol savunmacı ayrıca maaş talebini de Galatasaray cephesine bildirdi.

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