Haberler.com 14 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, siyaset haberleri, Cumhurbaşkanı kabine kararları, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, politika haberleri, zam haberleri, spor haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 14 Ağustos 2023 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

HÜKÜMET, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM TEKLİFİNİ SUNDU: 2024'TE YÜZDE 23, 2025'DE YÜZDE 11

Hükümet, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı için teklifini sundu. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif edildi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu. Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Memurlar 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam istemişti.

AK PARTİ'DEN BAHÇELİ'NİN İTTİFAK ÇAĞRISINA İLK YORUM: İYİ PARTİ'NİN YERİ PKK VE FETÖ'NÜN YANI DEĞİLDİR

AK Parti'den Bahçeli'nin yerel seçimler için İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısına ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olmaz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapan Dağ, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın el değiştireceğini söyledi. Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde İyi Parti'ye yaptığı ittifak çağrısıyla ilgili de konuşan Dağ, " İyi Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir." dedi.

KONSERDE DEMET AKALIN'LA TARTIŞAN RESUL DİNDAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU: TEHDİT VE HAKARETLER BANA VE EKİBİME SAYGISIZLIK

Dün akşam Artvin'deki konserde Demet Akalın ile tartışan Resul Dindar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahne anında 'in' diye baskı yapılması, inmezsem farklı yaptırımlar uygulanacağının söylenmesi, tehditler ve hakaretler bana ve sahne ekibime yapılan büyük saygısızlıktır" diyerek tepki gösterdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün gece 49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festival kapsamında sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar, şarkıcı Demet Akalın arasında gerginlik çıktı. Sahne saatinden önce konseri yarıda kesmesi istenildiği için karşı çıkan Dindar, yaptığı açıklamada organizasyon tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını söyleyerek sitem etti.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZI CENGÜZ ÜNDER, KANLAR İÇİNDE KALDI! SON HALİNİ PAYLAŞIP, "HOŞ BULDUK" DEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, ilk antrenmanında talihsiz bir kaza yaşadı. Kafasında bir kanama meydana gelen milli futbolcu fotoğrafını, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle paylaştı.

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferleri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanda ufak bir sakatlık yaşadı. Kafası açılan milli futbolcu, "İlk gün hediyesi, hoş bulduk Fenerbahçe" ifadeleriyle fotoğrafını paylaştı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.