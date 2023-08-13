Haberler.com 13 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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RUSYA, UKRAYNA LİMANINA DOĞRU HAREKET EDEN KURU YÜK GEMİSİNE UYARI ATEŞİ AÇTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Rus devriye gemisi tarafından durdurulmak istenen gemi, denetim yapıldıktan sonra yoluna devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi "Vasiliy Bıkov"un Karadeniz'in güneybatısında Palau bayraklı "Sukru Okan" adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ: İMAMOĞLU'NUN YENİDEN İBB ADAYI OLMASINI İSTİYORUM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim çağrılarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını istediğini belirterek "Ekrem Bey'in yeniden aday olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'u yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

Yerel seçimler öncesi değişim tartışmalarının alevlendiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi. Kendisine rakip olarak görülen ve partide değişim çağrılarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB adayı göstermek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

DEVLET TİYATROSU'NA ATANAN TAMER KARADAĞLI'YLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA: YILLAR ÖNCE SINAVA GİRİP KAZANAMAMIŞ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı'nın yıllar önce Devlet Tiyatroları'na girebilmek için sınava girdiği ancak başarısız olduğu ileri sürüldü.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tamer Karadağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Ünlü isimleri ikiye bölen atama kararıyla ilgili konuşan usta oyuncu Yücel Erten, Karadağlı'nın yıllar önce Devlet Tiyatrosu'na girebilmek için sınava girdiği ancak kazanamadığını söyledi.

CANER ERKİN'DEN İLK MAÇTA ŞOV! ATTIĞI GOLE KENDİ DE ŞAŞIRDI

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor'un karşılaştığı maçta Caner Erkin, performansıyla dikkat çekti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen Erkin, attığı golle maça damga vurdu. Maçın 58. dakikasında yaklaşık 30 metreden serbest vuruşla gol atan Erkin, Eyüpspor'un 3 puanla sahadan ayrılmasını sağladı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da Caner Erkin attığı golle maça damga vurdu.

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