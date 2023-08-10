Haberler.com 10 Ağustos 2023 Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri günün önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DİYARBAKIR'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan gelen bilgiye göre; Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Türkiye son dönemde adeta beşik gibi sallanırken, az önce korkutan bir deprem de Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi.

SON ANKETTEN ÇARPICI SONUÇLAR: SEÇİMDE VERDİĞİ OYDAN EN ÇOK HDP, İYİ PARTİ VE AK PARTİ SEÇMENİ PİŞMAN

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde oy veren seçmenlere Metropoll Araştırma tarafından "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" diye soruldu. "Evet, duyuyorum" diyenlerin oranı yüzde 22.4 olarak hesaplandı. Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 çıktı.

Metropoll Araştırma, seçimlerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 buçuk ay sonra seçmenlere"Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" diye sordu."Evet, duyuyorum" diyenlerin oranı yüzde 22.4 çıktı. Sonuçlara göre pişman olduğunu dile getirenlerin oranı AK Parti'de yüzde 22.5, CHP'de 19.9, MHP'de yüzde 20.9, İYİ Parti'de yüzde 24.8, HDP/YSP'de yüzde 26.2, YRP'de yüzde 24.7, TİP'de yüzde 20.8, Zafer Partisi'nde ise yüzde 37.1 olarak hesaplandı.

EMMY ÖDÜLLERİ TÖRENİ, HOLLYWOOD GREVLERİ NEDENİYLE 4 AY ERTELENDİ

Emmy Ödülleri töreni, Hollywood grevleri nedeniyle 4 ay ertelendi. 18 Eylül'de yapılması planlanan tören 15 Ocak 2024'te yapılacak.

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri, Hollywood'daki grev nedeniyle 15 Ocak 2024'te gerçekleşecek. 18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan tören, en az 20 yıldır hiç ertelenmemişti.

FENERBAHÇE, FRED'İ GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPIYOR! MANCHESTER UNITED'A 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Fred için devrede. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı orta saha için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Fenerbahçe'nin Fred'i renklerine bağlayarak, Zaha transferinin intikamını alacağı yorumlarında bulunuldu.

Galatasaray'ın da peşinde olduğu Fred için Fenerbahçe'nin düğmeye bastığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın kapısını 15 milyon euroluk teklifle çaldığı öne sürüldü.

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