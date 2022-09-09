Haber Spikeri maaşları ne kadar? Güncel zamlı Haber Spikeri maaşları kaç TL?

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MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

HABER SPİKERİ MAAŞLARI NE KADAR?

Haber Spikeri maaşları 5.550 ile 15.720 arasında değişkenlik gösteriyor.